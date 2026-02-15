Pace del Mela, arrestati padre e figlio per aver sparato a un 40enne

Foto di Denny88pd

Sarebbero stati padre e figlio a sparare, il 6 febbraio nel centro di Pace del Mela, nel Messinese, a un 40enne. Adesso arrestati con l’accusa di lesioni personali e detenzione e porto illegale di arma. A portare i carabinieri a identificare i due, di 47 e 22 anni, sono state le videocamere di sorveglianza nei pressi dell’abitazione della vittima. Dove, la sera di venerdì 26 febbraio, il 40enne è stato colpito alla gamba da un proiettile. Costretto a subire un’intervento d’urgenza, l’uomo è stato ricoverato al Policlinico di Messina. I video hanno permesso di ricostruire gli spostamenti dei due, prima e dopo il ferimento. Adesso padre e figlio sono stati trasferiti in carcere. Non si conoscono i motivi dell’aggressione, né si sa se siano legati ai precedenti (di lieve entità) della vittima. Le cui condizioni di salute sono comunque in ripresa.