Pace del Mela: appicca un incendio e scappa, ma viene incastrato dalla targa dell’auto

Un 72enne di Pace del Mela (in provincia di Messina), già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri poiché ritenuto presunto responsabile di un incendio doloso. A seguito di una segnalazione, i militari sono intervenuti in zona Giammoro dove le fiamme rischiavano di propagarsi fino al centro abitato. Dopo l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo, sono scattate le indagini.

Tenendo conto delle dichiarazioni dei testimoni e delle immagini di un sistema di videosorveglianza installato in zona, il 72enne è stato identificato. Nel filmato si nota l’uomo nel momento in cui si abbassa per appiccare il fuoco, utilizzando un innesco. A incastrarlo è stata la targa dell’auto con cui il 72enne si è allontanato subito dopo. Una volta rintracciato, è stato portato in caserma dove i militari hanno constatato la corrispondenza dell’abbigliamento dell’uomo nel momento in cui appiccava il fuoco con quello indossato all’atto del suo rintraccio. Il 72enne adesso dovrà rispondere del reato contestato.