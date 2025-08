Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva.

ARIETE

Venere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro il valore delle scelte affettive, di trovare solidità e di avere il coraggio di puntare su qualcosa di improbabile, ma che accenda i vostri sogni. Sarà in quadratura e non sempre sarà semplice fare in modo di riuscire a contenere questa tensione, soprattutto se alcuni di voi non si fidano ancora delle condizioni della relazione in corso. Per i single, invece, potrebbe essere un po’ complicato andare oltre le fiammate iniziali.

TORO

Il vostro pianeta, Venere, si pone in una condizione favorevole e agevole per voi, facendovi godere di un sogno di serenità che si avvera. Venere assicurerà la calma, la pace e il comfort che da tempo desiderate, ed è anche il pianeta della bellezza e della salute: molti di voi si potranno, infine, rilassare e potrete prendere delle decisioni molto positive per tutto ciò che riguarda la casa e la famiglia che, finalmente, godono della giusta attenzione, facendo diminuire il livello di stress.

GEMELLI

Venere diventa oggettiva, per voi Gemelli, e vi fa vedere le cose per come stanno: butta giù progetti e prepara una serie di circostanze molto vantaggiose, che vi faranno apprezzare moltissimo dal partner e da chi vi vuole bene: il vostro animo si riaccende e tutto diventa più piacevole. Venere vi ributterà anche nella vita sociale, volendovi brillanti e simpatici, mentre lavorerà anche per il vostro benessere economico, rendendovi più sicuri e solidi. In questa posizione, per amore e per stima, vi verranno affidate molte responsabilità: imprimete fiducia.

CANCRO

Siete i protagonisti di questo passaggio: la bella Venere, il pianeta della piccola fortuna, si rende vostra ospite nei gradi zodiacali del Cancro, dedicati alla Luna. Arriva in un momento importantissimo poiché, in amore, una serie di tensioni hanno rischiato di rovinare tutto: adesso avete la possibilità di rimettere tutto a posto e di darvi di nuovo alle dolcezze e alle coccole. Questo passaggio sarà importante, perché dovrete accettare le condizioni del rapporto, che fanno i conti con le esigenze lavorative e logistiche della coppia. Siate sereni e, nel momento in cui sarete in vacanza, godetevi il tempo che Venere vi metterà romanticamente a disposizione.

LEONE

Venere si fa profonda per voi Leone: romantica, comprensiva, empatica e disposta a mediare, a capire meglio le esigenze interiori del partner. Probabilmente, la presenza di Marte per un lungo lasso di tempo ha lasciato delle ferite che questa nuova posizione di Venere tenterà di risanare, e di portare la coppia di nuovo a comunicare, a essere scambievole e reciproca, anche ammettendo gli errori personali di entrambi. Un’immersione in un’intesa fatta di parole ancora stentate, visto che Mercurio non sarà particolarmente loquace, ma carica di sguardi e linguaggi non verbali in amore.

VERGINE

Che meravigliosa posizione per voi Vergine, che godrete a piene mani di una Venere che arriva a darvi conferme e coraggio e a ricordarvi che la presenza degli amici sarà favorevole. Questa Venere vi aiuta a gestire al meglio tutti i lavori di squadra e di relazione con gli altri, vi rincuorerà a vi farà sentire parte di qualcosa di importante. In amore, troverete il consiglio e il sostegno degli amici, e la voglia del partner di farvi conoscere il proprio mondo di relazioni: spazzerete via i dubbi e le paure e, finalmente, vi sentirete dentro una relazione a tutto tondo. Per i single, amicizie che diventano qualcosa di più.

BILANCIA

Arriva, per voi Bilancia, la resa dei conti anche in amore: con questa significativa quadratura di Venere, e sotto l’opposizione di Saturno e Nettuno, non sarà semplice mediare, anzi sarà proprio la caratteristica venusiana che questa posizione vi toglie, imponendovi di essere pronti e lucidi nel mettere uno stop a rapporti e a collaborazioni che non vi soddisfano, che non funzionano o che intuite non essere ciò che sembrano. Non avete bisogno di bei dialoghi o di relazioni ferme, ma di riscoprire la verità delle vostre relazioni e chiedere al partner un maggiore coinvolgimento.

SCORPIONE

Una stupenda Venere di trigono, per voi Scorpione, che finalmente vi aiuta in amore, rendendo i vostri rapporti reali, pieni di feeling, non inseguiti dall’ombra delle inconcretezze o del non definito. Il vostro cuore si riempie di fiducia e intensità, facendovi vibrare fortemente e ritornando a essere gli Scorpione seduttivi e passionali dello zodiaco: quelli che, rassicurati, si trasformano in creature dolci e protettive. Mentre tutto si prepara per un’estate di rinascita in amore, trattatevi bene: riprendete l’abitudine al look e curate il vostro corpo.

SAGITTARIO

La bella notizia è che Venere non è più in opposizione al Sagittario e, riscrivendo le regole dell’amore, nel cielo astrologico, la nuova posizione di Venere rende tutto molto più semplice e leggero. Vi sentirete molto meglio, supportati e spalleggiati in amore, dove riscoprite complicità e sostegno da parte del partner, ma vi vedrete anche più belli e in forma. Il partner vi chiederà di condividere di più gli spazi e, come sempre, di essere complici in un nuovo viaggio e una nuova avventura insieme.

CAPRICORNO

Inizia l’opposizione di Venere, che vi metterà con le spalle al muro, facendo ammettere al Capricorno quanto ha bisogno di amare e di intendersi con il partner. L’opposizione potrebbe comportare anche un’attrazione non sempre semplice da gestire con qualcuno e, probabilmente, gli scontri tra sentimenti e razionalità si faranno evidenti. Ma Venere vi convincerà ad andare incontro alla persona che amate e che volete a tutti i costi, rendendovi comprensivi verso le diversità di idee e rinunciando alla smania del controllo su tutto. I single proveranno attrazioni forti, ma cicliche.

ACQUARIO

Con una Venere così sognatrice nel cielo, eccovi pronti a tuffarvi in un’estate fantastica, in cui un sogno d’amore diventa realtà. Vi troverete a essere sconvolti da qualcuno che arriva nella vostra vita e che vi scombina i piani, le vacanze, la concentrazione lavorativa e gli orari. Nel mondo dei sogni del Cancro e in quello della fantasia degli Acquario, Venere si muove creando favole che potrebbero arrivare a diventare realtà e, magari, riuscire a sciogliere persino i ghiacci perenni del cuore degli Acquario.

PESCI

Una stupenda Venere in trigono, pronta a regalarvi un sogno d’amore che sembrerà surreale. I Pesci, con questa nuova posizione di Venere in Cancro, sono tra i segni zodiacali che passeranno l’estate più romantica e soddisfacente in amore, piena di sorprese piacevoli e di colpi di scena unici. Atmosfere da sogno per gli innamorati da sempre, ma i single del segno sono quelli che hanno la maggiore possibilità di vivere al meglio le occasioni che il pianeta dell’amore regalerà. Intanto magici incontri si trasformano in opportunità da mettere da parte per il futuro, non sottovalutate le nuove conoscenze…