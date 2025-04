Oroscopo: luna piena di domenica 13 aprile 2025. Equilibrio? No grazie!

Quando la Luna è piena, i segni dello zodiaco raggiungono un apice emozionale e tutto si fa chiaro. Nel bene e nel male, la luna piena porta in sé una grande accettazione delle cose e, dalla sua posizione celeste in Bilancia, ci si aspetterebbe equilibrio e compostezza, ma non è questo il caso! Non è mai solo di un aspetto che si deve tenere conto, infatti, bensì dell’insieme di relazioni planetarie per tutta la ruota zodiacale: è vero che, normalmente, una Luna in Bilancia rimetterebbe tanto in ordine, ma in realtà sarà molto significativa l’opposizione multipla che creerà con Saturno, Venere e Mercurio, volendo gridare al mondo che i sentimenti, quelli veri, le antipatie, e gli investimenti poco remunerativi a livello relazionale vanno chiamati con il loro nome!

Ariete

Luna di posizione per voi, che pone l’accento sulla relazione inaffidabile che per adesso portate avanti, ma secondo quale criterio? I pianeti vogliono dirvi che non esistono criteri di compatibilità e di sicurezza assoluti in amore: amate, quindi, e basta!

Toro

La Luna vuole farvi comprendere, assieme agli altri pianeti, che siete amati, e che le vostre vicissitudini affettive stanno per evolvere in una più certa costruzione del quotidiano e di quelle piccole cose che a voi piacciono per sentirvi vivi.

Gemelli

Curiosi e speculativi come siete, questa luna porterà a voi Gemelli una grande quantità di risposte e di verità. Molti di voi si sentiranno investiti da sentimenti davvero importanti e profondi che qualcuno prova per voi: adesso sarete pronti a scoprire ruoli e possibilità ambiziose anche in amore.

Cancro

Voi Cancro, ospitando da tempo Marte, avete già fatto i salti mortali per gestire un equilibrio di coppia spesso messo a repentaglio. A rincarare la dose di difficoltà ci pensa questa Luna, che vuole porre l’accento sulle diverse esigenze del partner che cozzano con le vostre.

Leone

Meraviglioso passaggio lunare, questo, per voi Leone! La Luna vi rende brillanti e passionali, accendendo una voglia comunicativa troppo a lungo dimenticata, e rendendovi desiderosi di calcare le scene del sociale in maniera luminosa. Per i single è pura magia!

Vergine

Per voi Vergine, lungo questo passaggio, la Luna promette di darvi sì chiarezza e oggettività, portandovi guadagni, ma anche la consapevolezza che si devono pareggiare con le spese. Così sarà anche in amore: per quanto chiara possa sembrare la situazione, forse c’è qualcosa che non vi soddisfa pienamente.

Bilancia

Esplosione emozionale vera e propria, con questo passaggio lunare e i suoi moniti, potreste finalmente produrre l’ammissione di non contenimento di alcune cose che non vi rendono felici. Vorrete anche abbandonare direzioni improduttive e ammettere a voi stessi che alcune cose sono finite, e che ne desiderate di più appaganti.

Scorpione

Magica è questa Luna che vi fa intuire i risvolti di una serie di situazioni che avete in ballo e che voi Scorpione vedete evolversi in maniera molto efficace e vantaggiosa. Il vostro fiuto non vi ingannerà e cercherete con grande discrezione di compiere la scalata al benessere che inseguite da tempo.

Sagittario

I pianeti in Pesci vi danno ancora fastidio, ma la Luna si compie piena per darvi forza, coraggio e ottimismo. Il supporto amicale che vi serve per convincervi che siete nella direzione giusta e sorprese positive dal partner che vi stupirà in positivo: coraggio, è l’inizio di una bella fase.

Capricorno

Il cielo, con questa Luna, vi chiede una resa e un’ammissione dei vostri veri sentimenti. Giocare in difesa è qualcosa che non vi servirà più, dovrete solo abbandonarvi al vostro bisogno di essere amati e di potervi fidare delle persone nuove che vi propongono l’amore che cercate da tempo e in cui credete in maniera assoluta.

Acquario

Una Luna galvanizzante per voi che siete il segno della fantasia! Molti Acquario sentiranno di essere in una nuova fase che fa aumentare le energie e le possibilità, vi sentirete gratificati al lavoro, che sembra andare benissimo, e in amore, dove raggiungerete un apice erotico e sentimentale incredibile.

Pesci

Questa Luna vi vuole semplicemente ricordare che, qualunque cosa succeda, voi Pesci non dovete perdere il filo della vostra direzione, che vi ha già fatto evolvere molto e che adesso promette cambiamenti che potrebbero farvi abbandonare delle cose per crescere in altre.