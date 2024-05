Favignana, da giugno vietato girare in costume o a torso nudo in centro storico

Dal primo giugno a Favignana non si potrà girare in costume o a torso nudo nel centro storico né visitare Palazzo Florio, l’ex stabilimento delle Tonnare e la sede del Palazzo comunale. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Francesco Forgione volta a garantire «il pubblico decoro durante il periodo estivo, caratterizzato da un elevato afflusso turistico».

Il provvedimento sarà in vigore fino al 30 settembre e la violazione comporterà una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 150. «Siamo impegnati a garantire che Favignana rimanga una destinazione accogliente e decorosa per tutti i suoi visitatori e residenti – dice il sindaco – La nostra comunità merita spazi pubblici vivibili e rispettosi. Confido nella collaborazione di tutti per il rispetto di queste norme, che non mirano a limitare la libertà individuale ma a promuovere la convivenza civile».