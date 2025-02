Ordigno esploso contro abitazione di un’anziana, un arresto ad Acate

Detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi micidiali è il reato contestato a un uomo di 82 anni arrestato con l’accusa di essere il presunto autore dell’esplosione compiuta in danno dell’abitazione di una donna anziana, ad Acate, in provincia di Ragusa. La vittima ha avvertito la polizia, intervenuta assieme ai vigili del fuoco, che hanno trovato un ordigno; l’esplosione ha danneggiato gli infissi e infranto i vetri dell’edificio. A seguito delle indagini è stato identificato il presunto autore, pregiudicato e vicino di casa, con il quale la donna in passato aveva avuto dei continui dissidi. L’uomo, arrestato in flagranza di reato, è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa a disposizione della procura.