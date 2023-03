Opere d’arte abbandonate davanti alla Galleria d’arte moderna di Palermo, i carabinieri indagano

Una serie di bassorilievi in gesso sono stati trovati davanti alla Galleria d’arte moderna di Palermo, imballati all’interno di una cassa utilizzata per il trasporto di oggetti d’arte. Si tratta di figure realizzate con uno scalpellino su un piano di fondo e provenienti da una mostra allestita a Bonn, in Germania. A trovare le opere d’arte, gli stessi dipendenti della Gam, che hanno avvertito i carabinieri del nucleo patrimonio artistico. La cassa con le opere è stata portata in caserma, mentre gli agenti stanno contattando la ditta di spedizioni che per il Sud ha sede a Roma, nel tentativo di ricostruire la vicenda. Le opere avrebbero dovuto essere consegnate ad un bagherese, così come si legge sulle etichette in tedesco apposte sulla cassa. Tanti gli aspetti da chiarire, in attesa di acquisire le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona per di risalire a chi ha abbandonato la cassa con i bassorilievi.