Agrigento, un operaio è stato colpito da una scossa elettrica

Un operaio di una società di distribuzione dell’energia è stato colpito da una scossa elettrica nella mattinata di oggi ad Agrigento. L’episodio si è verificato mentre l’uomo stava lavorando a una cabina di derivazione elettrica. Gli altri colleghi impegnati insieme a lui nello stesso intervento hanno chiamato i soccorsi che sono intervenuti sul posto. L’operaio – che sarebbe rimasto cosciente per tutto il tempo – è stato portato in ospedale, a bordo di un’ambulanza del 118, per degli accertamenti. Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono intervenuti pure i carabinieri che hanno già avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e verificare le eventuali responsabilità.

