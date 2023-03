Messina, morto in un cantiere un operaio 53enne colpito alla testa da una pressa

Un operaio di 53 anni, Giacomo Marcimino, è morto questa mattina all’interno di un cantiere privato nella zona di Mare grosso a Messina. Stando a quanto è stato ricostruito finora dell’incidente sul lavoro, per motivi ancora da accertare, il 53enne sarebbe stato colpito alla testa da una pressa che stava per essere caricata su un tir. L’uomo è stato trasferito al Policlinico dove, però, è arrivato già morto. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno per gli accertamenti del caso. Su quanto avvenuto sono in corso le indagini da parte della polizia.