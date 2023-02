Canicattì: operaio cade da capannone, è in gravi condizioni. La procura ha aperto un’inchiesta

Grave incidente sul lavoro a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un operaio di 44 anni, originario di Mussomeli (nel Nisseno), è caduto dal tetto di un capannone che si è sfaldato improvvisamente mentre stava effettuando dei lavori. L’uomo è precipitato da un’altezza di quasi otto metri. A causa della caduta ha riportato fratture alle gambe e una ferita alla testa. L’incidente sul lavoro è avvenuto in contrada Aquilata, nella zona periferica di Canicattì. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 e il 44enne è stato a portato al vicino ospedale Barone Lombardo. Viste le gravi condizioni di salute, l’operaio è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in elisoccorso dove si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia. Stando a quanto emerso finora, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, per fare chiarezza su quanto accaduto e su eventuali responsabilità, la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.