Omicidio a Palermo: un 32enne è stato ucciso a colpi di pistola

Un giovane di 32 anni, Aleandro Guadagna, è stato ucciso questa mattina a Palermo con colpi di pistola. Il delitto è avvenuto nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della città poco distante dalla circonvallazione, all’altezza del numero civico 32 di via Mulino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite per motivi economici. E il 32enne sarebbe stato ucciso in mezzo alla strada. Sull’omicidio sono in corso le indagini portate avanti dai carabinieri del comando provinciale. La strada è stata chiusa al traffico. Strazianti le scene davanti al corpo del giovane ammazzato, con il dolore di familiari e amici.