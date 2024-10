Omicidio a Monreale: bracciante agricolo ucciso a colpi di fucile in aperta campagna

Omicidio in provincia di Palermo. Salvatore Di Salvo, bracciante agricolo di 69 anni, è stato trovato morto in contrada Cambuca di Grisì, nel territorio di Monreale. Di Salvo è stato trovato dentro un’automobile in aperta campagna, sul suo corpo ferite d’arma da fuoco. L’uomo – residente a Borgetto, in provincia di Palermo – è stato trovato sul sedile di guida dell’auto. Dai primi rilievi, sembra che Di Salvo sia stato ucciso a colpi di fucile e che chi ha sparato l’abbia colto dentro la vettura. Il corpo di Di Salvo è stato scoperto da alcuni familiari, che non riuscivano ad avere notizie del 69enne, uscito questa mattina per andare al lavoro. Sull’omicidio indagano i carabinieri. Sono in corsi i rilievi del medico legale, così da poter stabilire l’orario della morte.