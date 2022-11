Omicidio Favara, fermato il presunto autore del delitto. L’uomo si trovava nella sua abitazione

È stato rintracciato nella propria abitazione dai carabinieri il presunto autore dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, a Favara. Si tratterebbe di Adriano Vetro, 47 anni, del posto. I militari lo hanno trovato a casa dove sarebbe tornato dopo il delitto.

Nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola, di cui non è stato ancora accertato il calibro ne se fosse o meno legalmente detenuta. L’omicidio sarebbe scaturito dopo un litigio, presumibilmente legato a un assistito dello specialista e conosciuto dall’autore – non è chiaro se un amico o un parente di quest’ultimo. I carabinieri avevano iniziato le ricerche cinturando la cittadina in provincia di Agrigento.