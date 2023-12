Omicidio a Favara: 69enne ucciso a colpi di pistola

Omicidio a Favara, in provincia di Agrigento, dove un 69enne sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. I fatti sarebbero avvenuti in contrada Poggio Muto, zona di campagna non distante dal luogo di lavoro della vittima. Infatti, stando a quanto riportano i colleghi di Grandangolo Agrigento, si tratterebbe del rivenditore di automobili Francesco Simone. Il 69enne avrebbe diversi precedenti per usura e truffa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e si starebbe attendendo l’arrivo del medico legale e il magistrato di turno. La situazione resta in aggiornamento.