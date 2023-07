Emergenza incendi, c’è un paese nel Messinese che deve essere interamente evacuato

Le fiamme lo hanno circondato e stanno devastando l’area tutt’intorno minacciando le abitazioni. Siamo a Oliveri, paese di poco più di 2000 abitanti in provincia di Messina. «Si prega di evacuare con urgenza tutto il paese e di recarsi al campo sportivo». È il contenuto del post pubblicato su Facebook nella pagina ufficiale del Comune dove è stato messo a disposizione anche un numero da contattare (+39 328 5515523) in caso di necessità per le «persone fragili che hanno bisogno di essere evacuate». Intanto, dallo stesso canale social, l’ente lancia un appello a chiunque possa mettere a disposizione ambulanze e mezzi di soccorso «che possano trasportare disabili e persone fragili».