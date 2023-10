Sui social della Lega spunta un nuovo video della giudice Apostolico: «Tifa con l’estrema sinistra»

Un nuovo video, della durata di appena 18 secondi, che ritrae la giudice di Catania Iolanda Apostolico mentre con altri manifestanti scandisce lo slogan «Siamo tutti antifascisti» è stato diffuso sui canali social ufficiali della Lega. Il video è incorniciato da una didascalia “Catania, coppia che lavora in tribunale tifa con l’estrema sinistra davanti alla polizia“, con riferimento alla presenza anche del marito della magistrata. In cima il post che richiama un frase del giudice Rosario Livatino: «Nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». Le ennesime immagini che vengono diffuse su questa vicenda che, da giorni, vede protagonista la magistrata del tribunale etneo che ha disapplicato il decreto migranti facendo infuriare il governo e il ministro Matteo Salvini.

Dopo il primo video pubblicato dal leader della Lega, nella giornata di ieri era stata l’agenzia di stampa La Presse a pubblicare un altro filmato in cui si inquadra sempre la giudice. Da un diverso punto di vista, però. A tornare sull’argomento, oggi è stato anche l’ex presidente della Regione Nello Musumeci – che oggi è ministro della Protezione civile – affermando che «fra i magistrati catanesi, la giudice Apostolico non è la sola a fare politica». Nomi non ha fatti ma ha fornito una sua descrizione del giudice a cui farebbe riferimento: «Si tratta di un magistrato che, negli ultimi anni, si è divertito a utilizzare i propri pregiudizi di uomo di sinistra per attaccare esponenti della destra».

E, intanto, su questo terzo video è l’europarlamentare della Lega e commissaria del partito in Sicilia Annalisa Tardino a parlare di «situazione grave e preoccupante: la giudice ha assistito a urla, offese e accuse gravissime contro le forze dell’ordine. La si vede cantare, come allo stadio, “Siamo tutti antifascisti. Chi sarebbero i fascisti? Le forze dell’ordine? Il governo con la Lega? – si chiede Tardino – Ho grande rispetto della magistratura e delle istituzioni, serve andare a fondo della vicenda a tutela dei giudici che ogni giorno compiono il proprio mestiere con imparzialità, terzietà, abnegazione e spirito di servizio, sicuramente turbati da notizie come queste. Basta cortina fumogena dalla sinistra – conclude l’europarlamentare – basta tentativi di distogliere l’attenzione: serve fare chiarezza, immediatamente».