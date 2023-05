Circumetnea, arriva il quinto dei nuovi treni: potrà trasportare 420 persone, ma solo due carrozzine

Fce comunica l’inaugurazione della quinta delle dieci nuove unità di trazione per il trasporto pubblico della linea metropolitana della ferrovia Circumetnea. La cerimonia è avvenuta alla fermata Stesicoro della metropolitana cittadina.

«Il nuovo elettrotreno, che è stato battezzato “Maria”, può ospitare, così come le altre quattro nuove unità di trazione già messe in esercizio, un totale di 420 persone di cui 64 sedute ed è dotato di 2 posti per carrozzine e 4 alloggi per biciclette» si legge nella nota dell’azienda.