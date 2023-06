Ancora un colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Preso di mira un bar tabacchi

Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. A quanto si apprende, nella notte due persone con una grossa pietra hanno sfondato la vetrina di un bar tabacchi all’interno di un distributore di benzina in via Rosario Nicoletti, nelle vicinanze di Partanna Mondello. Una volta dentro, hanno preso sigarette, contanti, gratta e vinci per poi fuggire a bordo di un’auto. Resta ancora da quantificare il bottino. Sul posto la polizia allertata dal titolare dell’attività. Sono già state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso.