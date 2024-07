Noto: droga, molti soldi e un fucile a pompa. Un arresto e una denuncia

Aveva droga, molti soldi in contanti e un fucile a pompa con 56 cartucce. A Noto, in provincia di Siracusa, un 54enne è stato arrestato, mentre il figlio 30enne è stato denunciato: per entrambi le accuse sono detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di armi clandestine e di munizionamento. Dopo una perquisizione domiciliare in contrada Cavasecca, tra le fessure dei muri a secco e negli anfratti del terreno sono stati trovati circa 2,2 chili di droga, tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e per la pesatura. Inoltre sono state trovate due valigette con dentro 85.300 euro in contanti, un fucile a pompa e 56 cartucce. Il 54enne è stato arrestato ed è stato portato nel carcere siracusano di Cavadonna, mentre il 30enne è stato denunciato.