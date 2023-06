Noto, denunciato un 30enne ladro di conigli

Un uomo di 30 anni di Noto, in provincia di Siracusa, è stato denunciato dai poliziotti per furto in abitazione. In particolare, l’uomo avrebbe rubato alcuni conigli. A denunciare la scomparsa degli animali era stato il proprietario dopo avere notato la porta del garage aperta. A insospettirlo è stata poi anche un’auto parcheggiata non lontano. Ed è proprio all’interno dell’abitacolo della vettura che sono stati trovati i conigli portati poi poco prima dal garage. Le indagini degli agenti del commissariato di Noto hanno portato a identificare e denunciare il 30enne.