Noto, chiuso un bar: troppe risse tra clienti ubriachi

Un bar di Noto (in provincia di Siracusa) è stato chiuso per 15 giorni. Sono stati i carabinieri a dare esecuzione alla sospensione del locale dove, nell’ultimo periodo, si sono verifiche diverse risse. In questi episodi erano stati gli stessi militari a intervenire.

Stando a quanto ricostruito, le risse sarebbero state dovute all’abuso di alcool da parte dei clienti del bar. In alcune occasioni, sarebbero degenerate al punto di causare il danneggiamento degli arredi esterni di un’attività confinante e di veicoli parcheggiati nelle vicinanze

Nel corso dei controlli è stata accertata anche la presenza nel bar di soggetti con precedenti di polizia. I carabinieri hanno quindi avanzato e ottenuto dal questore di Siracusa la sospensione temporanea dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi.