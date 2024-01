Non si fermano all’alt e scappano con una macchina rubata. Arrestato un 29enne a Messina

I carabinieri del nucleo radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato dei reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In piena notte, i militari hanno intimato l’alt ad un’auto che si aggirava in modo sospetto con due uomini a bordo. Al segnale imposto dalla pattuglia, il conducente del mezzo, anziché arrestare la marcia e fermarsi, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha improvvisamente accelerato per darsi a una precipitosa fuga. Ne è scaturito un inseguimento, terminato in una via del rione Camaro dove l’auto con i due individui a bordo, probabilmente a causa dell’alta velocità, si è schiantata contro un muretto.

Subito dopo l’urto, che non ha causato conseguenze ai due occupanti, il conducente è riuscito a scendere dall’auto e scappare, mentre il passeggero è stato bloccato dai carabinieri che, nella colluttazione scaturita a seguito della resistenza opposta dal fermato, hanno riportato alcune lesioni. Condotto in caserma in stato di arresto, il 29enne è stato anche denunciato per il reato di ricettazione, in quanto l’auto sulla quale viaggiava è risultata rubata.