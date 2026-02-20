Foto di Salvo Cocina

A Niscemi una fiaccolata a un mese dalla frana

20/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Mercoledì 25 febbraio, a un mese dalla frana che ha sconvolto Niscemi, si terrà una fiaccolata solidale. «Per tutte le famiglie che sono state costrette a lasciare le proprie case o che le hanno irrimediabilmente perdute – scrivono -. Per tutte le attività commerciali e i professionisti che hanno perso il lavoro. Per i commercianti che risentono del clima avverso che si è creato e per gli agricoltori che non possono più agilmente raggiungere i propri campi», dice il Comitato evento franoso che la organizza. La manifestazione avrà inizio alle 18 e terminerà alle 20.

Il corteo partirà da largo Giugno e proseguirà lungo via Marconi fino alla rotonda, svolterà lungo via Salvatore Noto, raggiungendo l’imbocco della strada provinciale 12 per un momento di raccoglimento. Quindi la fiaccolata continuerà lungo via Madonna per concludersi al Santuario Maria Santissima del Bosco. Ai partecipanti si chiede di portare con sé una fiaccola. Il corteo – sottolinea il Comitato – si svolgerà nella massima compostezza e sarà, per scelta, silenzioso e senza alcuno slogan. 

