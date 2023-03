Acireale, torna in campo Nino Garozzo. Si candida a sindaco e incassa subito l’appoggio di Fratelli d’Italia

A volte ritornano. Nino Garozzo scende in campo come candidato sindaco di Acireale. Lo fa attraverso una nota stampa rilanciata tuttavia non in un giorno qualsiasi, ma mentre è in corso a Catania il grande summit provinciale del Centrodestra sul tema delle prossime elezioni amministrative. Garozzo, 60 anni, già sindaco per tre volte della cittadina della cintura catanese, tra il 2003 e il 2009, prima con una lista civica, poi con le insegne di Forza Italia e infine con quelle del Pdl. «Sento il dovere, la responsabilità e la gratitudine verso la città di raccogliere positivamente le insistenti sollecitazioni di partiti, liste civiche e soprattutto di numerosi cittadini per la mia candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali di Acireale», si legge nella nota del candidato. Assente dalla scena elettorale da una decina d’anni, adesso annuncia di non volere rivendicare l’appartenenza a nessun partito, in una competizione, quella acese, dove sul fronte del Centrodestra c’è stata una vera e propria fioritura di nomi: dall’ex sindaco Roberto Barbagallo all’altro ex Nino Nicotra, da Gianluca Cannavò a Salvatore Messina. Tanto che era stato lo stesso Cannavò a lanciare l’idea delle primarie del Centrodestra, per non disperdere consensi.

Garozzo scende in campo senza vincoli, almeno nella sua dichiarazione, dove specifica di avere «una storia politica in cui mi riconosco ma non sarò espressione di un partito pur nel rispetto dei partiti e della politica, nei quali credo». Ma la sua decisione ha già attirato l’interesse di Fratelli d’Italia, partito di peso ora più che mai in coalizione che, per bocca del suo segretario provinciale, Alberto Cardillo fa sapere che «la figura di Garozzo è assolutamente alto livello e potrebbe essere da ausilio per il centrodestra nel trovare unità». Una posizione portata dal segretario meloniano, presentata al tavolo dell’incontro di oggi. Allo stesso tempo, Mpa e Forza Italia hanno chiesto un incontro tra Nicotra, Cannavò e Messina per provare a trovare una sintesi unitaria.