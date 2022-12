Natale solidale al Centro Sicilia: una colletta alimentare pro Ucraina tra le tante iniziative per le festività

Natale all’insegna della solidarietà e dell’inclusione per il parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, dove dallo scorso 8 dicembre sono in corso una serie di attività solidali a cui si aggiunge anche una colletta alimentare in favore della popolazione ucraina.

Sabato 17 dicembre, infatti, in contemporanea con altre strutture analoghe di Roma e Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare e donare beni di prima necessità non deperibili che saranno poi donati alla popolazione in Ucraina.

Il progetto è coordinato dal Rotary E-Club Italia 2102 che grazie alla partnership con i consociati di Rotary Ukraine provvederà a recapitare le derrate alimentari direttamente nelle zone teatro del conflitto.

Al Centro Sicilia, in particolare, verrà predisposto un punto di raccolta nei pressi del supermercato Conad, ma ci sarà anche la partecipazione diretta dei ragazzi speciali dell’associazione Le Ali di Ele per raccogliere cibo da destinare alla popolazione ucraina.

Caterina Tripi, responsabile dell’associazione Le ali di Ele, spiega il significato e l’importanza dell’iniziativa. «Ci è occorso del tempo per accettare l’idea che una strategia di guerra possa includere prassi come quella di inserire, tra gli obiettivi, l’intera popolazione civile da affamare – spiega – Oggi quei bambini, gli anziani, privati di tutto, sono purtroppo il simbolo vivente delle guerre contemporanee e questa colletta alimentare ha il sapore di una sfida per vincere la fame. Per i nostri ragazzi speciali – osserva – questa sarà sicuramente una esperienza indimenticabile, ma ci auguriamo un’adesione significativa per restituire un sorriso a chi è stato privato di tutto».

Tra i tanti appuntamenti all’interno all’interno del centro commerciale va avanti anche Giocattolando, la raccolta di giocattoli (nuovi o usati in buono stato) che verranno regalati ai bimbi siciliani meno fortunati. In questi giorni tantissimi piccoli clienti di Centro Sicilia hanno già donato i propri giochi conferendoli nella zona di raccolta allestita in galleria. Sarà possibile aderire al progetto fino a venerdì 23 dicembre quando, durante la festa di chiusura, Babbo Natale in persona premierà i bambini generosi e consegnerà i giocattoli raccolti alle associazioni coinvolte che provvederanno a recapitarli ai piccoli in condizioni di difficoltà.