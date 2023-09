Nas Palermo, multe e sequestri. Le sanzioni ammontano a 165mila euro

Trentacinque violazioni penali e 89 amministrative, per le quali sono state comminate sanzioni per complessivi 165mila euro circa, nonché segnalate, per le valutazioni di competenza, 103 persone alle autorità amministrative e sanitarie e 37 all’autorità giudiziaria. È’ il bilancio dei controlli dei carabinieri del Nas di Palermo nel corso di questa estate nelle province oltre che del capoluogo siciliano anche di Trapani e Agrigento.

I militari hanno ispezionato numerose attività di commercio fisse e ambulanti, stabilimenti balneari, strutture ricettive, parchi acquatici, agriturismo, aziende agricole, esercizi di ristorazione, gelaterie, punti di ristoro stradali, traghetti, nonché numerose comunità alloggio per anziani. I controlli sono stati eseguiti anche nelle isole di Ustica, Favignana, Pantelleria, Lampedusa e Linosa: qui i carabinieri hanno sequestrato prodotti alimentari per circa 2.000 chilogrammi, di cui 1.046 prodotti ittici nonché vino per circa 617.000 litri, per un valore complessivo di circa 313.500 euro e hanno altresì proceduto all’esecuzione di provvedimenti di interdizione delle attività in 20 strutture.

Fra le infrazioni riscontrate nel settore alimentare e sanitario ci sono le carenze igieniche dei locali, l’assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo, l’omessa indicazione sui prodotti preparati e di tracciabilità sulla loro provenienza, nonché la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare e, in relazione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, carenze nella predisposizione di adeguate misure antincendio.