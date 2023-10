Musolino parla ormai da renziana e risponde a De Luca: «Espressioni inaccettabili per la sua incontinenza verbale»

C’eravamo tanto amati. Dafne Musolino scioglie le riserve e risponde a Cateno De Luca a diversi giorni dall’addio nottetempo della senatrice da Sud chiama Nord, destinazione Italia Viva. Musolino, ormai ex avvocata di De Luca, di cui è stata anche vice come sindaco di Messina, parla non di cambio di casacca fine a se stesso, ma di «evoluzione politica». E alle parole spese in più occasioni dal suo ormai ex leader riponde: «La critica politica dietro la quale De Luca cerca sempre di riparare, quando la sua incontinenza verbale gli fa assumere espressioni assolutamente inaccettabili, incontra un preciso limite che è quello che ci deve essere una pertinenza oggettiva al fatto. Ma in questo caso il fatto oggettivo non esiste: non è vero che c’è una compravendita di voti, non è vero assolutamente che io mi sono comportata come una ‘donna di malaffare‘, ancorché politicamente come vorrebbe sostenere lui».

Ovviamente ha promesso che De Luca avrà da rispondere per le sue parole nelle sedi più opportune. Stese sedi in cui Musolino minaccia di incontrare diversi suoi follower sui social: «Avviso ai naviganti odiatosi seriali, troll di mestiere e persone ingenue che non hanno capito ciò che succede – scrive sul proprio profilo – Sono due giorni che i soliti leoni da tastiera si divertono a scrivere messaggi offensivi. Vi avviso ora e poi procedo legalmente». Nel frattempo, tuttavia, i profili della senatrice neorenziana sono stati inondati di commenti che, al netto di chi eccede con parole e toni, hanno spesso il tenore della delusione: «Il problema è che Lei è stata eletta anche grazie al mio voto che non era per Lei ma per il partito politico che rappresentava…», «Rispetto il suo discorso ma non condivido il modo e i tempi dalla sera alla mattina con l’Italia viva. Detto questo io ho votato un movimento Sud chiama nord ora mi ritrovo con il mio voto da altra parte le sembra poco?».

E tra le risposte di Musolino ai tanti delusi ce n’è anche una che apre scenari diversi e va addirittura a smentire De Luca. «Buongiorno senatrice, mi scusi il mio dire, non era più lecito incontrare Cateno e chiarire le vostre perplessità o meglio dire le cose che non vanno? Le auguro una buona continuazione per il lavoro che ha fatto e spero che continuerà a farlo per la Sicilia. Buon fine settimana» scrive Edoardo, con la senatrice che risponde: «Magari si fosse reso disponibile ad un incontro! L’ho chiesto per ben due volte…». E così, tra una diretta social di De Luca, una conferenza stampa, un tweet di Matteo Renzi, la verità su come sono andate le cose si disperde nella solita caciara.

