Anziana muore dopo caduta da una barella, aperta inchiesta a Termini Imerese

Dimessa dall’ospedale in barella, lungo il tragitto verso l’ambulanza cade, sbatte la testa e muore dopo tre giorni. È successo a una anziana signora ricoverata all’ospedale di Termini Imerese per una insufficienza renale e dimessa lo scorso 11 marzo. La procura locale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Il decesso della signora, 88 anni, è avvenuto tre giorni dopo la caduta dalla barella. L’indagine è stata avviata dopo l’esposto presentato dai familiari della donna che si erano rivolti a una società privata che si occupa del trasporto di pazienti su ambulanze.