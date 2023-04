Cade nel focolare acceso in casa e muore nel Messinese. Indagini in corso

È stato tragico il focolare acceso da due coniugi nella loro casa di contrada Gallo, in aperta campagna a Sant’Angelo di Brolo, nel Messinese: mentre il marito prendeva la legna per ravvivare il fuoco, la moglie Rosina Danzè, 80enne, è caduta tra le fiamme ed è morta ustionata. Per la donna non c’è stato nulla da fare perché i ceppi ardenti l’hanno travolta su tutto il corpo, trovato poco dopo dal consorte. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, Ris e gli operatori sanitari del 118: la dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora da accertare. Tra le ipotesi quella che l’anziana si sia sporta troppo verso le fiamme e sia scivolata oppure che abbia avuto un malore.