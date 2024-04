Catania, lotta alla sosta selvaggia delle moto da parte dei vigili urbani: 143 multe

Centoquarantatré. Tante sono state le multe (per un totale di quasi 6000 euro) per moto e scooter parcheggiate sul marciapiede in diverse zone della città di Catania. Il servizio contro la sosta selvaggia è stato effettuato da tre pattuglie del reparto viabilità della polizia municipale. «La sosta selvaggia di moto e scooter sui marciapiedi – si legge in un comunicato inviato dall’ufficio stampa nel Comune – oltre a invadere lo spazio riservato ai pedoni rappresenta una seria minaccia per la sicurezza».

Il servizio è stato svolto in via Fava, via Androne e via Pola, dopo sono state 45 i verbali elevati a scooter e moto parcheggiati sui marciapiedi; poi in via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, via di Sangiuliano, viale Jonio, piazza Galatea, via Umberto, via Cappuccini e viale XX Settembre: qui sono stati 56 i motocicli in sosta sul marciapiedi che sono stati sanzionati. Infine, le pattuglie della polizia locale si sono spostate nell’area di via Caronda, via Androne, piazza Santa Maria di Gesù, piazza Horacio Majorana e via Battiato, dove hanno redatto 42 sanzioni. In questa occasione, è stato necessario effettuare anche due rimozioni di auto che intralciavano la circolazione.