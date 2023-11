Belpasso, dieci chili di prodotti non tracciati: multato il titolare di un noto bar

Dieci chili di prodotti senza etichettatura per attestarne la tracciabilità. É quanto hanno trovato i carabinieri del Nas (nucleo anti-sofisticazione) all’interno di un frigo congelatore di un noto bar – con annessa sala giochi – in via Vittorio Emanuele III a Belpasso, in provincia di Catania.

L’irregolarità del locale è emersa durante un controllo da parte dei militari. Nel corso delle verifiche e degli accertamenti, è stata accertata anche la mancata adozione di alcune prescrizioni previste dalle procedure per garantire la salubrità degli alimenti (Haccp). Per questo, per il gestore del bar è scattata una multa di oltre 3500 euro.