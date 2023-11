Motonave si arena sulle coste messinesi dopo la rottura del rimorchio

In mattinata sono state avviate le operazioni di disincaglio della motonave Lider Prestij che si è arenata ieri sulle coste di Rometta Marea (a 15 chilometri da Milazzo). Un episodio che si è verificato dopo che il rimorchiatore Tedy, in navigazione da Napoli verso la Turchia, all’altezza dell’isola di Stromboli, ha rotto il cavo di rimorchio con cui trasportava la motonave, bandiera camerunense, in precedenza della società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale.

A seguito della segnalazione sul posto sono intervenute le motovedette e i subacquei della guardia costiera, oltre all’aereo Manta ATR42 per rilevare eventuali inquinamenti, un elicottero e la nave Dattilo. Le operazioni di disincaglio si svolgono con l’impiego di due rimorchiatori, in totale sicurezza e senza compromettere l’ecosistema marino. Attivati anche gli accertamenti per comprendere le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.