Motociclo finisce dentro una buca, morto un 39enne a Palermo

Un uomo di 39 anni, Samuele Fuschi, è morto in un incidente stradale in viale Regione Siciliana col suo motociclo Honda Sh 300. Secondo le prime notizie il motociclo sarebbe caduto perchè la ruota è finita in una profonda buca sull’asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I rilievi sono condotti dalla polizia municipale.