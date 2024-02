Morto Valerio Marletta, ex sindaco di Palagonia. «Chiunque faccia politica con onestà in Sicilia ha il cuore infranto»

Valerio Marletta non aveva neanche 44 anni. A dare la notizia della morte dell’ex sindaco di Palagonia è stata la pagina Facebook del Partito democratico siciliano, ma sui social la notizia aveva già iniziato a diffondersi, con i tantissimi messaggi di affetto che hanno riempito il web. Marletta è stato volto di una stagione di rinascita per la sinistra catanese e per tutto un territorio. È anche stato consigliere provinciale tra le fila di Rifondazione Comunista.

«Ci lascia il grande compagno Valerio Marletta, un faro per la nostra comunità politica e per tutta la sinistra catanese – scrive l’Ugs Sicilia – Ogni parola sarebbe superflua e non darebbe giustizia a cosa è stato, parlano per lui la sua grandezza, il suo operato politico, le centinaia di lotte portate avanti, tutti i ragazzini che vedevano in lui una speranza e una guida verso una politica ed una società migliore, tutte le compagne e i compagni che oggi si stringono in un dolore immenso. Una vita spesa a battersi per il bene comune, per tutta la comunità, sempre pronto a difendere chi veniva oppresso da una società malsana, sempre a pugno chiuso, sempre dal lato dei più deboli, sempre in prima fila senza mai tirarsi indietro».

«Compagno Valerio, oggi abbandoni questo mondo troppo presto, lo stesso mondo che hai tentato di cambiare per il bene di tutte e tutti. Lasci dentro la nostra comunità politica un vuoto incolmabile – continua il messaggio – ma ci doni il ricordo di una splendida persona e di un compagno dalla cui figura è necessario trarre tutti gli insegnamenti possibili. Compagno Valerio, da oggi urleremo sempre più forte e lotteremo con più tenacia per cambiare questo mondo, come avresti voluto tu. È l’unico modo che abbiamo per tenerti sempre in vita. Ciao compagno, continua a lottare insieme a noi, ovunque tu sia. Adelante!».

«Oggi se ne va un amico, un compagno, un punto di riferimento – scrive Gaetano Favara – Non ci sono parole per questo dolore. Io, compagno Valerio Marletta ti saluto a pugno chiuso e continuerò a ricordarti su quel palco a sfidare i poteri forti e con la tua immagine impressa nel cuore continueremo a lottare a pugno chiuso». Lo rimpiange anche il Movimento No Muos, che racconta di come sia stato uno dei primi sindaci a sostenere la loro causa.

E la sua figura è riconosciuta anche dall’altra parte della Sicilia. «Non posso certamente dire che conoscevo bene Valerio Marletta, compagno di Palagonia scomparso oggi – dice Fausto Melluso, esponente della sinistra palermitana – Però posso dire di aver girato la Sicilia in lungo e in largo in questi anni, e incontrare Valerio era davvero un respiro d’aria fresca: un militante nei movimenti locali e globali in un luogo in cui sembrava impossibile fare certi discorsi radicali, per l’ambiente, per i diritti di ciascuno, essendo e restando al centro della vita politica di una comunità complicata come quelle della Sicilia interna. Eppure di quella comunità Valerio era persino stato sindaco, ed aveva fra le altre cose fondato l’Arci a Palagonia. Era la nostra migliore classe dirigente, se ne va via incredibilmente giovane. Oggi non solo chi lo conosceva ma chiunque faccia politica con onestà in Sicilia ha il cuore infranto».