Morto Toni Carbone, bassista dei Denovo. Mario Venuti: «Addio, amico leale»

È morto il bassista Toni Carbone. Insieme a Mario Venuti ha fatto parte del gruppo musicale Denovo, nato a Catania negli anni ’80. Nella band c’erano anche i fratelli Luca e Gabriele Madonia e per un breve periodo Raffaele Fazio. Quando il gruppo si è sciolto Carbone ha continuato come produttore. Ad annunciare la morte di Carbone sono stati, con un post, proprio Venuti e Luca Madonia: «Siamo costernati. Siamo cresciuti nello stesso complesso di palazzine di viale Marco Polo a Catania e poi lo portai con me nelle file dei Denovo con cui debuttammo al Festival Rock di Bologna nel 1982. Il resto è storia. Addio, amico leale. La tua bontà d’animo lascia una scia di dolore e di affetto smisurata», scrive Venuti. «Un pezzo della mia vita se ne è andato, i vent’anni, la musica, i sogni, le soddisfazioni, centinaia di concerti con un amico e bassista geniale! Addio Toni», è il saluto di Madonia.