Muore schiacciato dal trattore che guidava, vittima è un 56enne in provincia di Trapani

Morto schiacciato dal trattore che stava guidando. La vittima è Giovanni Biondo, 56 anni. L’incidente è avvenuto a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Il ribaltamento, come riportato da Cnews.it, sarebbe avvenuto in un tratto in leggera discesa. L’amministrazione di Santa Ninfa ha voluto ricordare Biondo con un post sulla pagina Facebook ufficiale: «Uomo generoso ed impegnato in parrocchia, lavoratore esemplare, amico sincero e leale, ma soprattutto figlio, marito e padre meraviglioso – si legge – La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Le più sentite condoglianze giungano a tutti i suoi cari».