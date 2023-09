Cade dal ponteggio di un cantiere, morto un operaio 55enne nel Messinese

Un operaio di 55 anni – M.T. sono le sue iniziali – è morto dopo essere caduto da un ponteggio mentre stava lavorando in un cantiere edile privato a Scala Torregrotta, in provincia di Messina. Sull’incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella cittadina del Messinese stanno indagando i carabinieri della stazione di Fondachello. Verifiche e accertamenti sono ancora in corso per cercare di chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità dell’incidente. Secondo quanto emerso finora, il 55enne sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.