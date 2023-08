Foto di Gaetano Guarino

Morto operatore antincendio, era rimasto ferito durante un rogo nella zona di Monreale

Matteo Blandi. È questo il nome dell’operatore antincendio deceduto oggi in ospedale dopo le ferite riportato durante le operazioni di spegnimento di un rogo nell’area di Monreale, in provincia di Palermo. I fatti risalgono al 24 e 25 luglio scorso quando tutta la Sicilia è stata interessata da numerosi incendi di natura dolosa. Sulla vicenda ha espresso il proprio cordoglio il presidente della Regione Renato Schifani. Tuttavia resta critica la situazione di chi è in prima linea nelle operazioni di spegnimento, con carenze di uomini e mezzi. «Faremo tutto quanto in nostro potere per garantire la loro sicurezza sul campo e valorizzare sempre di più il loro lavoro», ha detto Schifani.