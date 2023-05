Morto Mimmo Sudano, fu vicesindaco di Catania e senatore della Dc

È morto all’età di 82 anni Mimmo Sudano. È stato vicesindaco di Catania, parlamentare sia regionale che nazionale con l’Unione dei democratici cristiani. L’uomo era anche lo zio di Valeria Sudano, politica della Lega che in quest’ultima tornata elettorale si era candidata alla carica di sindaca del capoluogo etneo prima di fare un passo di lato a favore dell’aspirante primo cittadino del centrodestra Enrico Trantino. «Ho appreso la notizia, tristissima, della scomparsa di Mimmo Sudano – scrive in una nota l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo – Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della Democrazia cristiana al Consiglio comunale di Catania quando nel 1980 fui eletto consigliere. Lo ricordo propositivo, paziente, generoso e leale. Da allora non sono mai mancati a tanti di noi i suoi consigli, le sue idee, il suo affetto».