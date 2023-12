Morto Gaetano Carlo Giuliano, presidente della Regione facente funzioni dopo il delitto Mattarella

È mancato a 94 anni il socialista Gaetano Carlo Giuliano, presidente della Regione Siciliana facente funzioni dal 6 gennaio al primo maggio 1980, in seguito all’uccisione di Piersanti Mattarella per mano mafiosa.

Fu deputato all’Assemblea regionale siciliana dal 1971 al 1981, eletto nelle liste del Partito Socialista Italiano in provincia di Siracusa. Avvocato, venne indicato per rappresentare il Garofano nel governo regionale dal 1978 al 1980, come assessore al Turismo e, negli ultimi mesi, anche alla Sanità, ricoprendo pure la carica di vice presidente della Regione.

Dopo il mandato parlamentare presiedette l’Associazione Allevatori di Siracusa e fino al 1994 fu inoltre consigliere comunale nella natia Palazzolo Acreide, in cui si terranno i funerali domani alle 15.30 presso la Basilica di San Sebastiano.