È morto a 61 anni l’ex assessore regionale Beppe Spampinato

È morto l’ex assessore regionale Beppe Spampinato. L’avvocato catanese avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 25 febbraio. È stato componente del Consiglio di amministrazione dell’Anas, consulente della commissione Affari costituzionali del Senato e legale esterno di partecipate regionali, aziende ospedaliere e altre imprese private. Spampinato è stato assessore regionale al Lavoro della giunta di Raffaele Lombardo, deputato all’Ars eletto con La Margherita, vicepresidente provinciale del Coni e capo del gabinetto del Comune di Catania con la giunta Enzo Bianco.

Beppe Spampinato aveva iniziato la sua carriera in politica come consigliere comunale a Tremestieri Etneo dal 1990 al 1994, ricoprendo, nel 1993, la carica di assessore dello stesso ente locale. È stato poi vicepresidente del Coni dal 1997 al 2001 e vicepresidente del Comitato organizzatore Universiade Sicilia nel 1997. Nel 2001, è stato eletto all’assemblea regionale Siciliana, nella XIII legislatura, con La Margherita, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della commissione Unione europea all’Ars e di componente delle commissioni Ambiente e territorio e Regolamento. Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione di Anas, dal 2007 al 2011. Ha ricoperto l’incarico di assessore alla Regione Siciliana con delega alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro, dal maggio al settembre del 2012 nel governo presieduto da Raffaele Lombardo. Poi è stato nuovamente eletto deputato all’Ars nel 2012 e dal 2016 al 2017 è stato capo di gabinetto del Comune di Catania.

«Grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Beppe Spampinato», sono le parole dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. «È stato assessore nella giunta regionale da me presieduta, ma soprattutto mio grande amico. Ricordo la sua mitezza, onestà, competenza, il suo buonsenso, la capacità di trovare, ragionando e confrontandosi, le migliori soluzioni per i problemi più difficili. Io e i miei cari – conclude il fondatore dell’Mpa – siamo vicini alla moglie Valentina e alla figlia Sveva».