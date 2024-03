Ficarazzi, uomo trovato morto in casa: i parenti non avevano sue notizie da giorni

Un uomo di 59 anni è stato trovato morto dai vigili del fuoco nella sua abitazione a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Sono stati i familiari, che non avevano sue notizie da giorni, a chiamare i pompieri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Bagheria e gli operatori sanitari del 118. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione sul cadavere. Secondo quanto emerso finora dagli accertamenti, non ci sarebbero segni di violenza né sono stati individuati segni di effrazione nell’appartamento del 59enne.