Cefalù: morto per un malore improvviso il noto bodybuilder Andrea Tedeschi. Aveva 56 anni

Un malore improvviso e per Andrea Tedeschi, classe 1967, non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita, mentre sabato sera passeggiava al lungomare di Cefalù, è uno dei più noti bodybuilder italiani. L’uomo, originario di Trieste, da diverso tempo viveva in Sicilia. Soprannominato buldozer, Tedeschi è stato ai vertici della disciplina per diversi anni. Nel 1988 ha vinto il titolo di campione Italiano e ha sfiorato la vittoria al campionato europeo WABBA, acronimo di World Amateur Body Building Association.