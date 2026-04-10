BANDIERE DEI SINDACATI CONFEDERALI

«Da oggi parte per noi una grande mobilitazione unitaria sul tema della salvaguardia della vita dei lavoratori. Non è più accettabile assistere a questi gravissimi episodi e a questa scia di sangue. Nei prossimi giorni definiremo le iniziative attraverso le assemblee con i lavoratori, perché è giunto il momento di agire per salvare delle vite – annunciano Cgil Cisl Uil e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Palermo sul tema della sicurezza sul lavoro – Dopo l’ennesimo grave episodio di stamani a Palermo, in cui sono morti due operai edili e ferito gravemente un altro lavoratore».

Nei prossimi giorni partiranno le assemblee nei luoghi di lavoro e altre iniziative in corso di definizione che coinvolgeranno tutta la città e alla fine una grande manifestazione. «Tutte le categorie di lavoratori in modo trasversale chiederanno che la tutela della vita di chi esce da casa per andare a lavoro abbia la priorità, senza se e senza ma» dicono i sindacati. «Coinvolgeremo tutta la città, le istituzioni e tutti coloro che sul tema della sicurezza sul lavoro, hanno una grande responsabilità – concludono – Si agisca ora in modo sinergico, il sindacato unitario lo chiede a gran voce».