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Ancora un incidente sul lavoro: stavolta con quattro operai feriti a Camastra, nell’Agrigentino. I lavoratori si trovavano in un cantiere edile in via Giovanni XXIII, per degli interventi di ristrutturazione in una casa privata. Quando, per cause ancora da accertare, il cestello di un sollevatore telescopico si è staccato, precipitando a terra. Incidente in cui sono rimasti feriti i tre operai all’interno e il collega alla guida del mezzo. Due di loro hanno traumi gravi: un 70enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, mentre gli altri tre sono stati accompagnati nei nosocomi di Agrigento e Canicattì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale 118 e carabinieri, che indagano sull’incidente per verificare eventuali responsabilità.