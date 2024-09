Morte Totò Schillaci, il ricordo di Roberto Baggio: «Anche stavolta hai voluto sorprendermi»

Foto Instagram Totò Schillaci

«Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre». Sono le parole scelta da Roberto Baggio per ricordare l’ex compagno di squadra Totò Schillaci, morto oggi all’età di 59 anni. Entrambi sono stati i simboli della Nazionale italiana che nel 1990 sfiorò la coppa del mondo di calcio nel mondiale di casa. Gli azzurri finirono al terzo posto battendo l’Inghilterra nella finale di consolazione. Schillaci, invece, chiuse il mondiale con sei goal e il titolo di miglior marcatore del torneo. Momenti magici che rimarranno scolpiti nel cuore di ogni sportivo. La camera ardente di Schillaci sarà allestita nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera a partire dalle 16 di oggi e fino alle 22 e dalle 7 di domani fino alle 22. I funerali si svolgeranno venerdì, alle 11.30, in cattedrale.