Incidente sul lavoro nel Catanese: muore un falegname 60enne

Foto di Marta Silvestre

Sarebbe morto per evitare la caduta di alcuni pannelli di legno. Ieri pomeriggio a Piano Tavola, frazione di Belpasso – in provincia di Catania – Rosario Tripi (60 anni) è morto sul lavoro. Tripi era titolare di una falegnameria, che si trova in via Pio La Torre a Piano Tavola. Ieri pomeriggio pare che l’uomo abbia cercato di evitare la caduta di alcuni pannelli di legno e che per questo abbia sbattuto violentemente la testa contro un macchinario. Sul posto sono arrivati i carabinieri – che hanno avviato le indagini – i vigili del fuoco, che sono rimasti sul posto per oltre tre ore, e due ambulanze del 118: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.