C’è una persona indagata per la morte della 34enne Noemi Impellizzeri. Si tratta del fidanzato della donna, trovata morta impiccata il 23 agosto scorso nella sua casa a Riposto, in provincia di Catania. Sul posto domenica scorsa, con l’ingresso dell’appartamento in fiamme, erano intervenuti i vigili del fuoco. L’ipotesi di reato, come riporta La Sicilia, è quella di omicidio.

L’autopsia e le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri

L’iscrizione nel registro degli indagati, con l’uomo che respinge ogni contestazione, rientrerebbe nell’ambito degli accertamenti irripetibili. Intanto oggi pomeriggio, dopo che il corpo di Impellizzeri è stato restituito alla famiglia, alle 16.30 si svolgeranno i funerali della donna, madre di tre figli. Sul caso indagano i carabinieri di Giarre con il coordinamento della procura etnea. Secondo i legali della famiglia, in base alle prime osservazioni del perito di parte dopo l’autopsia eseguita dal medico Giuseppe Ragazzi, ci sarebbero validi elementi per escludere il suicidio tramite impiccagione. Il fidanzato della vittima ha raccontato di avere trovato il corpo della donna ma di non avere contattato immediatamente il 112. L’uomo avrebbe cercato di contattare i familiari della 34enne, dirigendosi anche al bar gestito da un familiare della donna.