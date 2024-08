Diversi interrogativi dietro la morte di una 31enne a Ragusa. Due persone sono indagate

Nadia Fiammetta, 31 anni. Si tratta della donna trovata morta lo scorso 25 agosto in una casa di Ragusa. Una vicenda con i cui contorni sono tutti da chiarire anche perché, come riportato dall’agenzia di stampa Agi, ci sarebbero due persone indagate per omicidio colposo, morte a seguito di altro reato e omissione di soccorso. I due indagati hanno nominato i propri consulenti di parte dopo che la procura di Ragusa ha disposto l’autopsia sul corpo della 31enne. L’esame si è svolto due giorni fa ma ci vorranno diverse settimane per avere i risultati. Stando alle prime informazioni gli indagati si sarebbero trovati insieme a Fiammetta quando è deceduta. I funerali, intanto, si svolgeranno nella chiesa Spirito Santo di Vittoria. MeridioNews ha contattato la legale della famiglie della vittima ma l’avvocata ha preferito non rilasciare dichiarazioni.