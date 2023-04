Marsala, scontro tra un’auto e uno scooter: morta una ragazza

Una ragazza è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto oggi a Marsala, in provincia di Trapani. Il sinistro mortale si è verificato in contrada Ventrischi, alla periferia sud della città. Stando a quanto è stato ricostruito finora, la giovane stava viaggiando a bordo di uno scooter insieme a un ragazzo. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote – uno scooter grigio modello Beverly – si sarebbe scontrato con un’auto, una Fiat Bravo proveniente da Marsala. Il giovane è stato portato d’urgenza in ospedale, mentre la ragazza è morta sul colpo.